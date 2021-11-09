"الأرصاد" ينبِّه مكة والشرقية وجازان: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وسلوى والجبيل والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء .

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثول ورابغ والشفا والهدا والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الريث والعيدابي وصامطة وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.