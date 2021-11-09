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كشف الإعلامي محمد شبانة أن الصراع في سوق الانتقالات القادم سيكون بين الأهلي والزمالك على التعاقد مع مدافع البنك الأهلي أحمد ياسين.

وأكد محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، أن موسيماني أخبر الأهلي انه يحتاج مدافعا بسبب إصابات محمود متولي، وطلب عودة محمد عبدالمنعم من فيوتشر في يناير، ولكن الإدارة ردت على بيتسو بالصبر على محمود متولي.

وأضاف أن لجنة التخطيط في الأهلي تهتم بالتعاقد مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي الذي انضم إلى قائمة منتخب مصر.

وشدد على أن الصراع القادم بين الأهلي والزمالك سيكون على أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، خاصة بعدما دخل الصراع وأظهر الاهتمام باللاعب، ولكن بسبب إيقاف القيد في ميركاتو الشتاء، سيكون النادي الأبيض أمام عقبة.

وأشار شبانة إلى أن الزمالك يسعى للتنسيق مع اللاعب من أجل ضمه في الصيف المقبل، بعد أن يتم رفع الإيقاف المطبق عليه من الاتحاد الدولي.