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علق مدحت شلبي مقدم البرامج الشهير على الأزمة الأخيرة التي طالته بسبب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ، قائلًا: «أنا راجل معلق، ولازم أقول أي إفيه عشان المشاهدين وأعمل حالة».

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، تابع شلبي : «كلمة زغلول في المعجم العربي تعني» فرخ الحمام»، أو الكرة الخفيفة السريعة، بجانب أني اخترت كلمة «زغلول» عشان تمشي مع معلول، ومن كام شهر قلت نفس الجملة لما على معلول عمل هدف لعمرو السولية في ماتش أنتو كلكوا عارفينه، وقلت وقتها معلول حط الزغلول يعني قديمة مش جديدة».

ومازح أديب المعلق قائلًا: «طيب ليه الزمالك مش أخد واحد( زغلول) في أي هدف من الثلاثة؟.. ليرد شلبي : «أنا قلت حاجات كتير، ومدحت في هدف مصطفى فتحي كتير.. ومش عايزك تزعل يا أديب.. هديك زغلول أما تكسبوا الماتش الجاي».