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عبر المعلق الرياضي ومقدم البرامج مدحت شلبي عن حزنه الشديد بسبب اتهامه بالتحيز أثناء التعليق على مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك.

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وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: «هو سعد زغلول هو زغلول ده عيب، وفاتن حمامة».

ج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، تابع شلبي : «كلمة زغلول في المعجم العربي تعني» فرخ الحمام«، أو الكرة الخفيفة السريعة، بجانب أني اخترت كلمة»زغلول«عشان تمشي مع معلول، ومن كام شهر قلت نفس الجملة لما على معلول عمل هدف لعمرو السولية في ماتش أنتو كلكوا عارفينه، وقلت وقتها معلول حط الزغلول يعني قديمة مش جديدة».

ومازح أديب المعلق قائلًا: «طيب ليه الزمالك مش أخد واحد»زغلول«في أي هدف من الثلاثة؟.. ليرد شلبي: «أنا قلت حاجات كتير، ومدحت في هدف مصطفى فتحي كتير.. ومش عايزك تزعل يا أديب.. هديك زغلول أما تكسبوا الماتش الجاي».