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محافظ "حائط حائل" يتفقد سير العمل بمركز فيضة أثقب لتلمس احتياجات الأهالي

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اطلع على النظام الإلكتروني والمعلوماتي المتصل بين إدارات الأجهزة الحكومية

محافظ

قام محافظ محافظة الحائط "محمد مطلق القنون" اليوم الاثنين بزيارة مركز فيضة أثقب في جولة تفقدية للاطلاع على سير العمل وتفقد احتياجات الأهالي.

وكان في استقبال المحافظ القنون "رئيس مركز فيضة أثقب سعود بن عبدالعزيز بن شويلع. ومديرو الدوائر الحكومية في المحافظة.

وقد تجول داخل أقسام المركز واستمع لشرح مفصل عن سير العمل، وكذلك نبذة مختصرة عن مركز الفيضة والقرى التابعة لها عبر برنامج "بروجكتر المرئي". كما تفقد "القنون" مخفر شرطة فيضة أثقب وكان في استقباله رئيس المخفر" رقيب أول"مفرح دبسان الرشيدي، واطلع على النظام الإلكتروني والمعلوماتي المتصل بين إدارات الأجهزة الحكومية.

كما قام بزيارة مكتب خدمات البلدية والمستوصف الصحي والجمعية الخيرية.

كما عقد اجتماعًا مع المعرفين والأهالي في المركز ونقل تحيات أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير "عبدالعزيز بن سعد آل سعود للأهالي، وتلبية احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وتناول الجميع مأدبة الغداء المقامة في هذه المناسبة.

محافظ

محافظ

محافظ

محافظ

محافظ

محافظ

محافظ

محافظ

محافظ

محافظ

محافظ

محافظ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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