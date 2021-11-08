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قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن الجرائم المنتشرة خلال الفترة الأخيرة في الشارع المصري، بعيدة كل البعد عن ثقافة المجتمع المصري، التي شهدت الانتصار في حرب أكتوبر.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن صور الجريمة الحالية غريبة عن المجتمع المصري، مشيرا إلى أن تصدير المناخ التشاؤمي على مواقع التواصل الاجتماعي يمنح صورة سلبية للبعض.

وأضاف «البعض يتجه إلى تقليد الجرائم وطرق تعاطي المخدرات التي تعرض أحيانا في الأفلام والدراما»، مشيرا إلى أن الإعلام لا يصدر الصور المستحقة حول الإنجازات التي تحققها مصر.

وأشار إلى أن انهيار القيم الأخلاقية بين فئات المجتمع، والازدواجية الدينية، من أسباب انتشار الجريمة في الفترة الأخيرة.