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عقوبة التأخير عن استخراج الرقم القومي تصل إلى الحبس .. تعرف على فترة السماح والأوراق المطلوبة

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عقوبة التأخير عن استخراج الرقم القومي تصل إلى الحبس .. تعرف على فترة السماح والأوراق المطلوبة عقوبة التأخير عن استخراج الرقم القومي تصل إلى الحبس .. تعرف على فترة السماح والأوراق المطلوبة

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وضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس في حالة تأخير المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سنة 16 سنة، كما وضع غرامة مالية في حالة تأخير عن تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهائها.

عقوبة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي في القانون

أكدت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية أن كل من يبلغ 16 سنة من المواطنين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة البطاقة الشخصية من السجل المدني التابع للمنطقة المقيم بها خلال 6 أشهر من تاريخ السن.

استخرج بطاقة الرقم القومي دون مجهود هنـــــا الخطوات بالتفصيل

والمادة 68 من قانون العقوبات نصت أن يعاقب كل مخالف أحكام المادة 48 السابقة من قانون الأحوال المدنية بالحبس مدة لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

كلبش - صورة أرشيفية

وفي الوقت نفسه أكد قانون الأحوال المدنية، أن في حال تلف أو فقدان بطاقة الرقم القومي أن يتقدم صاحبها إلى السجل المدني التابع للمنطقة المقيم فيها خلال أسبوعين من تاريخ التلف والفقد، للحصول بطاقة آخري، وحذرت من التعامل بالبطاقة الشخصية القديمة بعد أن صدرت له بطاقة بدلا منها.

قانون الأحوال المدنية استثنى بعض حالات من تطبيق الغرامة في استخراج البطاقة الشخصية وهم المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم مستند يثبت حالتهم المرضية، وكذلك كبار السن لظروفهم الصحية.

- شراء استمارة البطاقة من السجل المدني التي تختلف أسعارها حسب المدة استخراجها.

- تقديم المواطن صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة لإثبات المهنة ومحل الإقامة.

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شروط استخراج الرقم القومي 2021

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- لا يقل سن صاحب الطلب عن 16 سنة

- أن يكون المتقدم لديه بيان خاص بميلاده ومسجل في كشوف السجل المدني.

استمارة بطاقة الرقم القومي 2021

1- الاستمارة المميزة ومن خلالها يتم استلام بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين وسعرها 170 جنيهًا

2- الاستمارة العاجلة وسعرها 120 جنيه والتي تمكن المتقدم من أستلام البطاقة بعد 3 أيام.

3- الاستمارة العادية وسعرها 45 جنيه ومن خلالها يتم استلام البطاقة الشخصية بعد 15 يوم من السجل المدني.

المصرى اليوم

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