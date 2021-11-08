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ريال مدريد يخطط لضم مبابي وهالاند ويدرس رحيل 6 من نجوم الفريق

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ريال مدريد يخطط لضم مبابي وهالاند ويدرس رحيل 6 من نجوم الفريق ريال مدريد يخطط لضم مبابي وهالاند ويدرس رحيل 6 من نجوم الفريق

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كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن مخطط ريال مدريد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، من خلال التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان ريال مدريد يعانى اقتصاديا خلال الفترة الماضية، ويسكون عليه التخلص من عدد كبير من اللاعبين في الفريق إذا اراد التعاقد مع مبابي وهالاند، خلال الصسف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، مجبر على التخلي عن اللاعبين أصحاب الرواتب العالية، بالإضافة إلى العناصر التي لا تشارك داخل الفريق، لتقليل النفقات لتدعيم الفريق.

وقالت الصحيفة ان قائمة الضحايا هذا الموسم، للحصول على الموهبتين الكبيرتين خلال الميركاتو الصيفى ستكون، السداسي إيسكو ومارسيلو وإيدين هازارد وجاريث بيل ولوكا يوفيتش وخيسوس فاييخو.

وأشارت الصحيفة، أن رحيل هؤلاء سيوفر 108 ملايين يورو في قائمة الرواتب، بالإضافة إلى الأموال التي يمكن الحصول عليها مقابل بيع اللاعبين أصحاب العقود المستمرة.

المصرى اليوم

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