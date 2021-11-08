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خسر الفريق الاول لكرة السلة بنادى الزمالك من نظيره سموحة، بنتيجة 82- 79 في مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال.

وبهذه النتيجة ودع الزمالك دورى المرتبط بعد الخسارة على الرغم من فوز فريق مرتبط الزمالك 18 سنة على سموحة بنتيجة 88- 74 في مباراة الإياب التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين بصالة المنافس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة دوري المرتبط.

وكان فريق مرتبط الزمالك قد فاز في جولة الذهاب على سموحة بنتيجة 58/77 والتي جمعت الفريقين الجمعة الماضي بالصالة المغطاة بالنادي.

فيما أسفرت نتائج المواجهات بين الفريقين عن منافسة سكندرية بين نادي الاتحاد السكندري ونادي سموحة في دور نصف النهائي، كما سيواجه النادي الأهلي نظيره الجزيرة في الجانب الاخر من نفس الدور.

حيث تمكن فريق الاتحاد السكندري من التأهل لدور نصف النهائي على حساب سبورتنج، بينما تأهل سموحة لنفس الدور بعد تجاوز نادي الزمالك.

أما الأهلي فتأهل لمواجهة الجزيرة الذي صعد لنصف النهائي على حساب مصر للتأمين.

وتقام مواجهات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة يومي الجمعة والسبت 12 و13 نوفمبر الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى.