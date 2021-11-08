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"شرطة المدينة" تطيح بمخالف لنظام الإقامة لتهريبه الأموال خارج

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"شرطة المدينة" تطيح بمخالف لنظام الإقامة لتهريبه الأموال خارج السعودية "شرطة المدينة" تطيح بمخالف لنظام الإقامة لتهريبه الأموال خارج
عُثر بحوزته على 266 ألف ريال مجهولة المصدر .. وأُحيل للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية (متغيِّب عن العمل)، لجمعه الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة.

وتفصيلاً، أوضح متحدث شرطة المدينة أنه عثر بحوزته على (266,285) ريالاً مجهولة المصدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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