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أديب يهاجم الأهلي: «مينفعش نهنئ أبو تريكة بعيد ميلاده لأنه إرهابي.. ولا أنتم فوق الجميع» ()

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أديب يهاجم الأهلي: «مينفعش نهنئ أبو تريكة بعيد ميلاده لأنه إرهابي.. ولا أنتم فوق الجميع» (فيديو) أديب يهاجم الأهلي: «مينفعش نهنئ أبو تريكة بعيد ميلاده لأنه إرهابي.. ولا أنتم فوق الجميع» ()

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هاجم الإعلامي عمرو أديب صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيسبوك، لتهنئة اللاعب السابق للنادي محمد أبوتريكة بعيد ميلاده أمس.

وقال أديب عبر برنامجه الحكاية مساء اليوم الاثنين: «أنا مش ضد تهنئة تريكة نهائي، بس تريكة كان بيزور أهالي الإرهابيين وعمره ما كتب عزاء لضابط شرطة توفي على أيدي الإرهابيين»، مضيفًا: «أبوتريكة عمره ما عزا في ضابط استشهد ورغم إنه راح لأهالي الإرهابيين في كرداسة.. ده كلام المحكمة مش كلامي».

وتابع عمرو أديب: «لازم النادي الأهلي يطلع بيان يقول ليه هنأ تريكة.. أنا مش بلعبها أهلي وزمالك، أنا بتكلم عن البلد وأمن البلد، دا فاقد لحسن السمعة دا كلام المحكمة مش كلامي.. وأنا ببلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمه لأبوتريكة».

وأكمل أديب: «أبوتريكة مدرج على قوائم الإرهاب ولا يجوز للنادي الأهلي تهنئته بعيد ميلاده، حاجة من اتنين إما النادي الأهلي قد قرر أن يتخطى القانون وأحكام القضاء أو أن النادي الأهلي أصبح فوق الجميع».

المصرى اليوم

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