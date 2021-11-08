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لتهنئة أبو تريكة بعيد ميلاده .. عمرو أديب يتقدم بشكوى للنائب العام ضد النادي الأهلي

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لتهنئة أبو تريكة بعيد ميلاده .. عمرو أديب يتقدم بشكوى للنائب العام ضد النادي الأهلي لتهنئة أبو تريكة بعيد ميلاده .. عمرو أديب يتقدم بشكوى للنائب العام ضد النادي الأهلي

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هاجم الإعلامي عمرو أديب صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيسبوك، لتهنئة اللاعب السابق للنادي محمد أبوتريكة بعيد ميلاده أمس.

وقال أديب عبر برنامجه الحكاية مساء اليوم الاثنين: «أنا مش ضد تهنئة تريكة نهائي، بس تريكة كان بيزور أهالي الإرهابيين وعمره ما كتب عزاء لضابط شرطة توفي على أيدي الإرهابيين».

وتابع عمرو أديب: «لازم النادي الأهلي يطلع بيان يقول ليه هنأ تريكة.. أنا مش بلعبها أهلي وزمالك، أنا بتكلم عن البلد وأمن البلد، دا فاقد لحسن السمعة دا كلام المحكمة مش كلامي.. وأنا ببلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمه لأبوتريكة».

وأكمل أديب: «أبوتريكة مدرج على قوائم الإرهاب ولا يجوز للنادي الأهلي تهنئته بعيد ميلاده، حاجة من اتنين إما النادي الأهلي قد قرر أن يتخطى القانون وأحكام القضاء أو أن النادي الأهلي أصبح فوق الجميع».

وأكمل: أبوتريكة وفقًا لقرار المحكمة هو شخص فاقد لحسن السمعة والسيرة، مضيفًا: «ده مش قلة أدب مني ده قرار محكمة.. أبوتريكة أحسن لاعب في تحت أمرك لكن لما يجي الأهلي وهو مؤسسة تربوية ممولة من ، طب ليه وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكورة لم تقدم التهنئة للماجيكو؟».

وأشار إلى أن المصريين يتسمون بطيبة تصل إلى حد السذاجة، منفعلًا على الهواء: «أبوتريكة عمره ما عزى في ضابط مات أو عسكري وكان يزور أهالي الإرهابيين، إيه السذاجة اللي إحنا فيها دي؟ أجيب لكم جثث ولادنا في سيناء وعليها الدم والرمل؟!».

وناشد النادي الأهلي إما إصدار بيان يوضح سبب التهنئة بعيد ميلاد أبوتريكة على صفحاتها الرسمية أو إزالة التهنئة، مستطردًا: «إما يشيلوها أو يطلعوا يقولوا إحنا كده وأبوتريكة برقبة مصر كلها».

وحرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد لاعب فريق الكرة الأول المعتزل محمد أبوتريكة، إذ يكمل الماجيكو اليوم السابع من نوفمبر، عامه الثالث والأربعين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر معايدة لنجم الفريق المعتزل.

المصرى اليوم

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