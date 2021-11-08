أخبار عاجلة

عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«عاملين خمسة ومتصورين».. هجوم ناري من خالد الغندور على إدارة الأهلي

Print
«عاملين خمسة ومتصورين».. هجوم ناري من خالد الغندور على إدارة الأهلي «عاملين خمسة ومتصورين».. هجوم ناري من خالد الغندور على إدارة الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عبر خالد الغندور نجم السابق ومقدم البرامج، عن غضبه الشديد من الاتهامات الموجهة إليه بإثارة الفتنة بين جماهير الفارس الأبيض والمارد الأحمر.

وقال الغندور: «خالد الغندور بتاع فتنة منك لله ياخي انت اللي عامل مشاكل بين الجمهورين ياخي بطل فتنة، فوجئت بإن مجلس إدارة الأهلي الموقر المحترمين اللي عندهم شخصيات عاملين كلهم خمسة ومتصورين».

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 5-3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا

طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

أمين صندوق الزمالك: قضية كهربا مضمونة.. والنادي مديون بـ1.2 مليار جنيه

أمين صندوق الزمالك: قضية كهربا مضمونة.. والنادي مديون بـ1.2 مليار جنيه