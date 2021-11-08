«عاملين خمسة ومتصورين».. هجوم ناري من خالد الغندور على إدارة الأهلي

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عبر خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج، عن غضبه الشديد من الاتهامات الموجهة إليه بإثارة الفتنة بين جماهير الفارس الأبيض والمارد الأحمر.

وقال الغندور: «خالد الغندور بتاع فتنة منك لله ياخي انت اللي عامل مشاكل بين الجمهورين ياخي بطل فتنة، فوجئت بإن مجلس إدارة الأهلي الموقر المحترمين اللي عندهم شخصيات عاملين كلهم خمسة ومتصورين».

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 5-3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.