«تعودت على نشر الشائعات».. 4 أزمات و 3 شائعات تعرضت لها نانسي عجرم

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دائما ما تواجه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم العديد من الشائعات والأزمات أخرهم شائعة طلاقها من زوجها الدكتور فادي الهاشم، والتي أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية على صفحات السوشيال ميديا، وكشفت من قبل عن أنها تعودت على نشر الشائعات عنها منذ دخولها المجال الفنى، واعتادت ألا ترد عليها.

لم تكن هذه الشائعة أو الأزمة الأولى في حياة الفنانة نانسي عجرم، فقد أثيرت العديد من الشائعات والأزمات طوال مشوارها الفني، تحولت لحديث الوطن العربي، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وترصد «المصري اليوم» أهم أزمات وشائعات مرت بها «نانسي» وهي كالتالي.

1- شائعة طلاقها من زوجها الدكتور فادي الهاشم

ترددت الأسابيع الأخيرة شائعات حول الفنانة نانسي عجرم بخصوص طلاقها من من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول عدد من الإعلاميين اللبنانيين تلك الخبر، ولكن التزمت نانسي الصمت طيلة الشهر الماضي، ولم تؤكد أو تنفي الخبر.

وخرجت نانسي أمس عن صمتها لأول مرة منذ انتشارها، ونفت الشائعة ليتصدر اسمها تريند مؤشر البحث الشهير «جوجل»، في أول تعليق على خبر طلاقها من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، قائلة: «الإشاعات موجودة دائما في حياتنا»، وجاء ذلك خلال لقائها مع برنامج «et بالعربي».

نانسى عجرم - صورة أرشيفية

نانسي عجرم وزوجها- صورة أرشيفية - صورة أرشيفية

2- شائعة القتل العمد لفادي الهاشم زوج نانسي عجرم

انشرت صحفية لبنانية تقرير كشف أن القاضية غادة عون، النائب العام اللبناني، وجهت تهمة القتل العمد إلى الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قتيل منزل نانسي عجرم».

أحدث إطلالة للمطربة اللبنانية نانسي عجرم - صورة أرشيفية

3- شائعة وفاة نانسي عجرم واسرتها

أضافت نانسى، في أول رد لها على شائعة وفاتها وزوجها وابنتيها في حادث سيارة، أمس الأول، أن الشائعات التي تروج عنها كثرت الفترة الماضية، إلا أن أسخفها كانت شائعة وفاتها هي وعائلتها، وتساءلت: «لماذا يتمنون الموت لنا؟!». وتابعت: «مَن يروجون مثل هذه الشائعات عنى أو عن غيرى من الفنانين ويرددون وفاة أي شخص هم مرضى نفسيون»، وشكرت نانسى جمهورها الذي أحزنته الشائعة، وقالت: «يكفينى أن ألمس حب الجمهور واهتمامه بى وخوفه علىَّ وعلى عائلتى».

ازمات مرة بها الفنانة نانسي عجرم

1- أزمة السويد خلال احيائها حفل ومنع تواجد علم «المثليين».

القصة بدأت عندما أحيث المطربة نانسى عجرم حفل غنائي في السويد مع «أسبوع الفخر»، وهو أسبوع يقام فيه أكبر احتفالات في السويد داعمة للمثليين، وهو ما يعنى احتمالية رفع أعلام الرينبو في الحفل، الأمر الذي يهدد نجومية نانسى، ويضعها في وجه المدفع أمام جمهورها في الوطن العربى، واتهامات بأنها تدافع وتؤيد المثليين جنسيا،

صورة جديدة نشرتها المطربة نانسي عجرم - صورة أرشيفية

كما واجهت الفنانة نانسي عجرم أزمه، حينما نشرت صورة على حسابها على انستجرام صورة من كواليس برنامج«the voice kids»مرتدية تى شيرت به أعلام قوس قزح والذي يعتبره «المثليين» لون يرمز لهم، حيث هاجمها عدد من الجمهور والإعلام .

وقام مدير أعمال نانسى خلال ذلك الوقت بطلب من الجهة المنظمة بمنع دخول أعلام «المثليين» الحفل بشكل نهائى، وهو الأمر الذي اعترض عليه جانب كبير من الجمهور السويدى، وعبروا عن هذا الاعتراض عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

أحدث ظهور للمطربة نانسي عجرم - صورة أرشيفية

2- أزمة مقتل اللص بمنزل نانسي عجرم

حادث انتهى بمقتل السارق بعد محاولته إطلاق نار على نانسي وزوجها، فادي الهاشم، الذي تمكن من قتله.

وفي التفاصيل التي نقلتها الصحف اللبنانية، تمكن اللص من التسلل ليلًا إلى داخل المنزل، مُسلَّحًا بمسدس، تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه، رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وتابع السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهدّدًا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينًا ويسارًا، وعندما أصرّ على التوجه إلى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، دون فائدة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت إلى مقتله.

صورة جديدة للمطربة نانسي عجرم - صورة أرشيفية

3- أزمة نانسي عجرم بلبنان

تصدرت الفنانة نانسي عجرم تريند مؤشر البحث جوجل، بعدما طالتها العديد من الإتهام بالإساءة للبنان بعدما نشرت مقطع فيديو بمطار رفيق الحريري وكشفت عن الإزدحام الشديد به وسوء التنظيم.

وغردت خلال ذلك التوقيت قائلة: «أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة ..هل هالشيء مسموح.. هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا».

صورة جديدة للمطربة نانسي عجرم - صورة أرشيفية

4- أزمة تناول الحليب للفنانة نانسي عجرم

رفضت الفنانة نانسي عجرم تناول الضيافة المغربية اثناء تواجدها بالمغرب للمشاركة في مهرجان «موازين»حيث انها لديها حساسية من منتجات اللبن.

ردت نانسي عجرم على هذا الاتهام في تصريحات خلال احدى اللقات التلفزيونية قائلة:«لدي حساسية من منتجات الألبان، فرفضت المشروب بضحك».