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أمريكا تعلن عن مكافأة مقابل الإدلاء بمعلومات عن قيادي في القاعدة باليمن

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أمريكا تعلن عن مكافأة مقابل الإدلاء بمعلومات عن قيادي في القاعدة باليمن أمريكا تعلن عن مكافأة مقابل الإدلاء بمعلومات عن قيادي في القاعدة باليمن
قالت إنه دعا علنًا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها

أمريكا تعلن عن مكافأة مقابل الإدلاء بمعلومات عن قيادي في القاعدة باليمن

أعلنت الولايات المتحدة، عن مكافأة مالية تصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي بتنظيم القاعدة في اليمن، سعد بن عاطف العولقي، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، جاء الإعلان في بيان صادر عن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، نشره عبر حسابه في موقع "تويتر".

وقال البيان "تقدم مؤسسة مكافآت العدالة ما يصل إلى 6 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع سعد بن عاطف العولقي”.

وأضاف البيان أن "العولقي هو أمير القاعدة في محافظة شبوة"، مشيرًا إلى أنه دعا علنًا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها".

وينشط تنظيم القاعدة بين فترة وأخرى بعدة مناطق في اليمن، وينفذ عمليات هجومية ضد قوات أمنية وعسكرية، تخلف في العادة قتلى وجرحى، بعضها بعمليات انتحارية.

وتنفذ الولايات المتحدة منذ سنوات غارات جوية متكررة ضد عناصر التنظيم في اليمن، بعضها قتلت قادة بارزين في التنظيم الإرهابي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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