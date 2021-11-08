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"أمير نجران" : 7 سنوات من الحكم والإنجازات بالسعودية تتخطى الحساب الفلكي

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رفع التهنئة لخادم الحرمين بذكرى البيعة خلال مجلسه الأسبوعي

استقبل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، خلال مجلس الأسبوعي "الاثنينية"، الذي أُقيم بديوان الإمارة اليوم، عددًا من المسؤولين والمشايخ والأهالي بالمنطقة.

وكان أمير نجران قد ألقى كلمة فى بداية الجلسة قال فيها: باسم أهالي ومسوؤلي منطقة نجران، وباسمي، أرفع عظيم التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بمناسبة ذكرى البيعة السابعة، لتولي مقامه الكريم مقاليد الحكم، ملكًا للمملكة العربية ، والتهنئة لسمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ، المقام المكين، والعضد المتين، والتهنئة للوطن ولأنفسنا بهذه الذكرى الغالية العزيزة، ونحن نهنأ وننعم بالعيش الرغيد، والحياة الآمنة المطمئنة، في كنف مليكنا، وتحت ظله، بفضل الله تعالى.

وتابع أمير المنطقة : إنه منذ أن تولى مولاي خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ مقاليد الحكم، وبلادنا تشهد نقلات تاريخية، ومراحل استثنائية، جعلتها في مقدمة دول العالم، وصاحبة الموقف المؤثّر، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا وثقافيًا، وفي المجالات كافة.

وأكد أن المملكة أصبحت اليوم، سائرة في عجلة متسارعة، تسبق الزمن، بخطى واثقة، على منهاج رؤية، مشيرًا إلى أن سبع سنوات من الحكم.. شهدت إنجازات تتخطى الحساب الفلكي بسنوات .

وقال سمو أمير نجران: وشاهدنا اليوم.. كيف هي المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وهي تزدحم بعبارات الوفاء لمليكنا ــ أيّده الله ــ، ولقد أثبت هذا الشعب الأبي العظيم، أن البيعة عقيدة وإيمان مطلق، ثابت لا يتجدد، عبر مواقف عديدة سطرها وبرهن فيها طاعة لولي الأمر، في المنشط والمكره، وفي اليسر والعسر، وفي السلم والحرب.

واختتم قائلاً: نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يشد عضده بولي عهده الأمين، ويديمهما عزَّا وذخرًا للوطن والمواطن، وللإسلام والإنسانية، وأن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه وشعبه الأبي العظيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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