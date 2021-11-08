طلب برلماني جديد لاستدعاء وزير التعليم بسبب منهج «رابعة ابتدائي»

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تواصلت طلبات الاحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب، لرئيس المجلس لاستدعاء وزير التربية والتعليم، بشأن صعوبة التعديلات التي أدخلتها الوزارة على مناهج الصف الرابع الابتدائي.

وتقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الاثنين، بطلب استدعاء عاجل لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي لمناقشته، في صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي.

وقالت سلامة في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» إنها تلقت عددا من شكاوي أولياء الأمور بشأن انزعاجهم من صعوبة المناهج، مؤكدة ان من وضع ذلك المنهج يجب محاسبته لانه أكبر بكثير من مستوى سن التلاميذ وقدراتهم على التفكير.

وأشارت إلى انها ستتقدم بطلب احاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإستدعاء الدكتور طارق شوقي للاستماع إليه بشأن ذلك المنهج الذي يمثل مشكلة كبيرة لابناءنا الطلاب وأولياء الأمور.

وتساءلت النائبة: هل تطوير التعليم من وجهة نظر الوزير وضع مناهج صعبة؟ ام وضع مناهج تتناسب تدريجيا مع سن الطلاب وقدراتهم على التفكير مثلما هو الحال في عدد من الدول المتقدمة ولديها تجارب متميزة في مجال تطوير التعليم.

واكدت «سلامة» أن تطبيق ذلك المنهج على طلاب الصف الرابع الابتدائي قرار غير مدروس من الناحية النفسية على التلاميذ وخاصة الصفوف الأولية ومن ناحية التوقيت، حيث لم يتدرب الطلاب على ذلك، لافتة إلى أن التقويم المستمر نظام ناجح بكل المقاييس لكن يحتاج إلى تدريب وتأهيل للمعلمين؛ ومتابعة من لجان الاشراف والتطوير بوزارة التربية والتعليم والمديريات والادارات التعليمية والمركز القومي لتطوير التعليم.

وكانت النائبة دعاء العريبي، عضو مجلس النواب، تقدمت في وقت سابق اليوم بسؤال للدكتور حنفي جبالي لتوجيهه لوزير التربية والتعليم، بسبب صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي.

وسبقتها النائبة مي غيث أمس الأحد، بطلب إحاطة مماثل، تحدثت فيه عن صعوبة مناهج الصف الرابع، وقالت إن التعديلات التي تم إدخالها على مناهج الصف الرابع، كشفت عن صعوبتها على المعلمين أنفسهم وليس الطلبة فق