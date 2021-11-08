مرصد: تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي في إثيوبيا

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قال مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت في العالم اليوم الاثنين إنه تم تقييد الدخول على منصات فيسبوك وواتساب وتليجرام للتواصل الاجتماعي في إثيوبيا بعد تسريب محتوى امتحانات المدارس الثانوية عبر الإنترنت.

وأوضح المرصد في بيان أن بيانات الشبكة أظهرت اعتبارا من بعد ظهر اليوم الاثنين تقييد الدخول إلى خوادم فيسبوك وماسنجر وبعض خوادم التراسل عبر واتساب وتليجرام، من خلال شركة إثيو تليكوم التي تديرها الدولة وتحتكر قطاع الاتصالات في البلاد.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو والرئيس التنفيذي لإثيو تليكوم، فريووت تاميرو على الفور على طلبات للتعليق.

وسبق للسلطات أن قطعت خدمة الإنترنت خلال الامتحانات على مستوى البلاد، لكن العطل الحالي يأتي مع تصاعد الصراع المستمر منذ عام في شمال البلاد بين الحكومة وقوات تيجراي المتمردة في الأسابيع الأخيرة.

وتهدد قوات تيجراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي حالة طوارئ لمدة ستة أشهر.

وقال المتحدث باسم شرطة أديس أبابا فاسيكا فانتا إن الشرطة سجلت أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح منذ أن حثت إدارة المدينة الناس على تسجيل أسلحتهم. وأضاف أنه تم أيضا تسجيل عشرات الآلاف من الأعيرة النارية، وأن الحكومة مددت فترة التسجيل حتى 12 نوفمبر تشرين الثاني.