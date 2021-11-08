قبل الـ black friday .. جهاز حماية المستهلك يقدم نصائح مهمة للتسوق الآمن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح المهمّة التي يجب على المواطنين القيام بها قبل موسم التخفيضات الذي يبدأ في شهر نوفمبر الجاري، أو فيما يعرف بالبلاك فرايدي/ الجمعة البيضاء.

وجاءت نصائح جهاز حماية المستهلك، كما يلي:

- تأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

- التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية .

- احرص على طلب فاتورة الشراء حتي في فترة «العروض» وأثناء إستلام المنتج أيضاً.

- تأكد من تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

- مقارنة السعر في أكثر من منصة للمُفاضلة في السعر والجودة .

- مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء.

- عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء مثال (عبر هاتف أو بريد إلكتروني...).

وجاء في بيان: «جهاز حماية المستهلك يُناشد جموع المستهلكين بالإلتزام بالحصول على حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات».

وختم الجهاز بيانه: «ويُهيب الجهاز بجموع»التجار والموردين«ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شامل، مع تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في القانون».