أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قبل الـ black friday .. جهاز حماية المستهلك يقدم نصائح مهمة للتسوق الآمن

Print
قبل الـ black friday .. جهاز حماية المستهلك يقدم نصائح مهمة للتسوق الآمن قبل الـ black friday .. جهاز حماية المستهلك يقدم نصائح مهمة للتسوق الآمن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح المهمّة التي يجب على المواطنين القيام بها قبل موسم التخفيضات الذي يبدأ في شهر نوفمبر الجاري، أو فيما يعرف بالبلاك فرايدي/ الجمعة البيضاء.

وجاءت نصائح جهاز حماية المستهلك، كما يلي:

- تأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

- التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية .

- احرص على طلب فاتورة الشراء حتي في فترة «العروض» وأثناء إستلام المنتج أيضاً.

- تأكد من تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

- مقارنة السعر في أكثر من منصة للمُفاضلة في السعر والجودة .

- مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء.

- عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء مثال (عبر هاتف أو بريد إلكتروني...).

وجاء في بيان: «جهاز حماية المستهلك يُناشد جموع المستهلكين بالإلتزام بالحصول على حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات».

وختم الجهاز بيانه: «ويُهيب الجهاز بجموع»التجار والموردين«ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شامل، مع تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في القانون».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته

جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته

مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS

مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية

«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008

«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008