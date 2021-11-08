وزير السياحة يتابع الفيلم الترويجي لسانت كاترين مع الشركة المنفذة

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عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك اجتماعاً مع ممثلي الشركة المنفذة للفيلم السياحي الترويجي لموقع سانت كاترين، ومخرجة الفيلم، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدى الوزير لكل من الشؤون الفنية، والترويج، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال الاجتماع قدم ممثلو الشركة عرض تقديمي لمحتوى الفيلم والسيناريو الخاص به والتي تقوم فكرته الرئيسية على ابراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لموقع سانت كاترين كأحد المواقع الاثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وتعد سانت كاترين أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر، كما أنها تعد أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.