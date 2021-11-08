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أبوتريكة و لويس هاميلتون يتسابقان على حلبة جائزة قطر بـ فورمولا 1

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أبوتريكة و لويس هاميلتون يتسابقان على حلبة جائزة قطر بـ فورمولا 1 أبوتريكة و لويس هاميلتون يتسابقان على حلبة جائزة قطر بـ فورمولا 1

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أطلق الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، حملة «نجوم لوسيل» التي تستهدف حضور محبي السباقات، جائزة قطر الكبرى للفورمولا1 (2021).

محمد محمد أبوتريكة، نجم الوطني والنادي الأهلي السابق، يشارك يشارك في الحملة، بصحبة أسطورة كرة القدم الأسترالية ورئيس الشؤون الرياضية في أكاديمية أسباير تيم كاهيل، ومهاجم نادي الدحيل واللاعب القطري الدولي المعز على، ولاعبة التجديف الأولمبية القطرية تالا أبوجبارة، وسائق السباقات والمؤثر المعروف في عالم رياضة المحركات أرتشي هاميلتون، ولاعب المنتخب الهولندي السابق نايجل دي يونج.

وبعد أقل من أسبوعين، ستشع أضواء حلبة لوسيل الدولية باللون الأخضر، معلنة انطلاق جائزة قطر الكبرى للفورمولا1. وتمتد فعاليات السباق من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وتتضمن 3 أيام من السباقات، وعرضا جويا، وأنشطة مشوقة في المنطقة المخصصة للمشجعين.

وتضم حملة «نجوم لوسيل» عددا كبيرا من نجوم الرياضة والمشاهير المحليين والدوليين، الذين سيتنافسون على تسجيل أسرع لفة على حلبة لوسيل الدولية. وتتضمن القائمة الكاملة للنجوم المشاركين في حملة «نجوم لوسيل»، بطل الوثب العالي القطري الحائز على ذهبية الألعاب الأولمبية معتز برشم، وسائق الراليات ناصر العطية الفائز برالي داكار ثلاث مرات، ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس، وبطل الفرنسي مارسيل دوسايي.

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