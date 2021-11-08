إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على الميراث في القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بين طرفين في شبين القناطر بمحافظة القليوبية بسبب خلافات بينهما على الورث وقضايا متداولة بينهما في المحاكم وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من طرف أول «ا ع ح» 54 سنة ونجله «ز أ ع» 15 سنة، طالب مصابان ،طرف ثان «ت ع ح» 44 سنة فنى وزوجته «ه ع ا» 43 سنة ونجلتهما «ه ت ع» 13 سنة طالبة مصابين، وتطورت المشادة الكلامية بين الطرفين بسبب وجود خلافات سابقة بينهم على الورث ووجود قضايا بينهم في المحاكم لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة.