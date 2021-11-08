رئيس الشعبة يكشف.. كم أنفق المصريون على شراء الذهب في 2021 ؟ (الرقم مُفزع)

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كشف نادي نجيب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، حقيقة إنفاق المصريين 20 مليار جنيه على شراء الذهب خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالي .

وقال «نجيب» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»: «بالفعل المصريون أنقفوا حوالي 20 مليار جنيه على شراء الذهب، وهناك اقبال كبير على الاستثمار في الذهب الخام وليس المشغولات من اجل تحقيق أرباح».

وأشار: «المصريون يشترون الذهب الخام بدلا من المشغولات التي تكون محملة بالضرائب والمصنعية».

وتابع نادي نجيب :«الاستثمار في الذهب أفضل من استثمار البنوك بالنسبة للبعض»، مضيفا :«أسعار الذهب تتأثر بأوضاع الاقتصاد العالمي»، مضيفا:«لأول مرة نشهد ارتفاعا كبيرا في حجم شراء الذهب الخام من جانب المصريين».