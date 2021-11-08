محافظ مطروح يلتقي مسئول الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب- محافظ مطروح، الدكتور محمد أحمد يوسف مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الآليات التنفيذية لتطوير منظومة الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مركز الأطراف الصناعية بمطروح التابع للأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي والجاري تطويره وتوسيع نطاق عمله ليشمل تقديـم الخدمـة للأشخـاص ذوي الإعاقـة الحركيـة وفقًا لضوابط قانونية وفنية ووفقا لما ستنتهي إليه اللجنة الفنية المشكلة من جهات الإختصاص بالدولة من توصيات خاصة بمنظومة الأطراف الصناعية.

كما شملت المباحثات إعداد حصر لذوي الإعاقة بمحافظة مطروح خاصة ذوي الإعاقة الحركية وذوي الحاجة إلى أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ووسائل مساعدة على الحركة، يأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بذوي الإعاقة الحركية وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لمحافظة مطروح. وقد وجه محافظ مطروح الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لما توليه من إهتمام بمحافظة مطروح مع التنسيق والتعاون الدائم.

وأشار محافظ مطروح إلى تشكيل لجنة تحت اشراف اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة وبرئاسة د محمد يوسف وعضوية ممثلى مجلس العمد والمشايخ ورؤساء المدن والمراكز ومديري عددا الادارات والمديريات والجهات المعنية لوضع الاليات التنفيذية للحصر وخطة العمل المستقبلية .