الأهلي يتأهل للدور قبل النهائي من دوري المرتبط لكرة السلة

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واصل الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الاهلي مسيرته الجيدة في دوري المرتبط بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة في الموسم الجاري 2021 / 2022.

ويدافع الأهلي بكل قوة حتى الآن عن لقب البطولة الذي يحمله من الموسم الماضي بعدما تغلب في المباراة النهائية على الاتحاد السكندري.

وجاء تأهل فريق الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش للدور قبل النهائي من البطولة عقب انسحاب منافسه فريق المصرية للاتصالات بسبب تفشي حالات فيروس كورونا في صفوف الفريق.

ووفقا لنظام البطولة ولائحة لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة فقد تم اعتماد فوز النادي الأهلي بالمباراة بنتيجة 20-صفر.

كان مرتبط سلة الأهلي تحت 18 سنة قد اكتسح نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 98 - 45 في اللقاء الذي أقيم منذ قليل على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بمقر أهلي الجزيرة.

من المقرر، أن يلتقي الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين فريقي الجزيرة ومصر للتأمين.