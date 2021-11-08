أخبار عاجلة

مدرب الزمالك السابق: موسيماني خبير في أفريقيا.. وكارتيرون تأثر بغياب المدرب العام -
5 شركات متخصصة للتفتيش على إجراءات السلامة الصحية بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء -
آمنة علي.. فنانة صحراء عيذاب تشارك في منتدى المرأة للفنون بالغردقة -
"الأرصاد": رياح سطحية تَحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة -
نجم الزمالك السابق: إمام عاشور لم يعوض ساسي.. ولن نندم على رحيل بن شرقي -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي -
نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر» -
أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

جونسون يتغيّب عن مساءلة برلمانية في اتهامات بالمحسوبية

Print
جونسون يتغيّب عن مساءلة برلمانية في اتهامات بالمحسوبية جونسون يتغيّب عن مساءلة برلمانية في اتهامات بالمحسوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلبية دعوة برلمانية عاجلة لشرح موقفه أمام النواب، إزاء اتهامات بالمحاباة والمحسوبية في صفوف حكومته وحزبه.

وعقد النواب نقاشا طارئا وسط دعوات لإجراء تحقيق مستقل في الاتهامات المتزايدة بالفساد والسلوك غير اللائق لحزب المحافظين والحكومة.

وتعرضت لإدانات الأسبوع الماضي على محاولتها تغيير معايير التأديب الداخلية في البرلمان في مسعى لمنع تعليق نشاط عضو برلماني من حزب المحافظين لمدة ثلاثين يوما بعد ارتكابه انتهاكا «جسيما» لقواعد أنشطة الضغط.

ورغم تخلي جونسون عن المراجعة غير المسبوقة في غضون 24 ساعة، ما دفع النائب أوين باترسون إلى الاستقالة من البرلمان، إلا أن المسألة سلطت الضوء على مجموعة من الشكوك حول سلوك النواب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة : لدينا مشكلة بتطعيم 1.8 مليون لاجىء ووافد

الحكومة : لدينا مشكلة بتطعيم 1.8 مليون لاجىء ووافد

بعد تقدم الحكومة به إلى مجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

بعد تقدم الحكومة به إلى مجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

الحكومة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

الحكومة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

الملك يوجه الحكومة لمعالجة تحديات المياه في الأردن

الملك يوجه الحكومة لمعالجة تحديات المياه في الأردن