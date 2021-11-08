أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

سالفيني يطالب باريس بتوضيح ما إذا كان مهاجم مدينة كان يحمل إقامة إيطالية

Print
سالفيني يطالب باريس بتوضيح ما إذا كان مهاجم مدينة كان يحمل إقامة إيطالية سالفيني يطالب باريس بتوضيح ما إذا كان مهاجم مدينة كان يحمل إقامة إيطالية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني وزارة الداخلية الفرنسية بتوضيح «فوري» لما إذا كان منفذ هجوم مدينة كان يحمل إقامة إيطالية.

وقال سالفيني إنه «وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، فإن الجزائري الذي هاجم شرطيا بسكين صباح اليوم في مدينة كان، يحمل تصريح إقامة إيطالي».

وأضاف «نطلب توضيحا فوريا من وزارة الداخلية، لأن ذكرى مفجر نيس قبل عام لا تزال حية في أذهاننا، والذي كان قد رسا على سواحل جزيرة لامبيدوزا قبل تنفيذه العملية ببضعة أسابيع».

وكانت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية قد أشارت إلى أن «المدعو ب. الأخضر، الذي هاجم عناصر الشرطة في مدينة كان، جزائري من مواليد 1984 وبحوزته تصريح إقامة إيطالي».

وهاجم صباح اليوم بعض عناصر الأمن في سياراتهم أمام مقر الشرطة المركزي في مدينة كان بسكين.

وأضافت الصحيفة «أن المهاجم كان قد دخل إلى فرنسا بشكل قانوني عام 2016، ولم يكن مسجلا جنائيا لدى السلطات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته

جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته

مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS

مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية

«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008

«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008