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وفد الجامعة العربية يلتقي القيادات اللبنانية في مسعى لحلحلة الأزمة مع

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وفد الجامعة العربية يلتقي القيادات اللبنانية في مسعى لحلحلة الأزمة مع السعودية وفد الجامعة العربية يلتقي القيادات اللبنانية في مسعى لحلحلة الأزمة مع

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اختتم السفير حسام زكي، موفد الأمين العامم لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، زيارة إلى بيروت استغرقت يوماً واحداً، التقى خلالها الموفد، بتكليف من الأمين العام أحمد أبوالغيط، القيادات اللبنانية بهدف البحث عن مخرج للأزمة بين لبنان ودول الخليج، وبخاصة المملكة العربية .

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن السفير حسام زكي عقد لقاءات مع كل من الرئيس ميشيل عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث انصبت المحادثات على كيفية علاج الأزمة بين لبنان ودول الخليج، ورأب الصدع بين بيروت والرياض، في أعقاب الأزمة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني.

وأوضح المصدر أن الموفد لمس لدى كافة القيادات اللبنانية حرصاً كبيراً على العلاقة مع السعودية، وإدراكاً لأهمية هذه العلاقة بالنسبة للبنان، ورغبة أكيدة في معالجة المشكلات التي تعكر صفوها.

وقد حرص الوفد على أن ينقل للجانب اللبناني حرص الجامعة العربية ألا تُضاف أزمة جديدة إلى تراكمات المشكلات المعقدة في العلاقات مع دول الخليج، وبالأخص المملكة العربية السعودية، خاصة في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان في هذه المرحلة، ومن هنا أهمية معالجة الأزمة الأخيرة على حدة، ومن دون ربطها بمسارات أخرى بما قد يصعب إيجاد مخرج لها.

وأوضح المصدر أن السفير زكي سوف يستعرض نتائج لقاءاته مع القيادات اللبنانية مع السيد الأمين العام للجامعة، أحمد أبوالغيط، وبحيث يجري التباحث حول الخطوة التالية، وما يُمكن عمله من أجل ترجمة الرغبة اللبنانية المؤكدة في الحفاظ على العلاقات مع المملكة إلى شيء ملموس يُمكن البناء عليه، والعمل بمقتضاه، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفكيك الأزمة وتحقيق الانفراجة المطلوبة.

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المصرى اليوم

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