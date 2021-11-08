"الدهمشي": العمل الخيري بالمملكة نهر لا ينضب.. يسقي ظمأ المعوزين والمحتاجين

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قال إن رؤية المملكة الوطنية الثاقبة أرست قواعده وجعلته ركيزة حيوية

رفع الأمين العام لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، صالح بن خليف الدهمشي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، وللشعب السعودي، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال "الدهمشي" إن من أعظم المناسبات الوطنية التي يفخر بها الشعب السعودي ويغمر قلوبهم بالحب هو شعورهم بانتمائهم لهذا الوطن العظيم، حيث يتجسد الحب وصدق الولاء ومدى قوة التلاحم بين القيادة والشعب في هذه المناسبة العزيزة وفي كل المناسبات وسائر الأيام .

وقال إنه ولا شك أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات نوعية متتالية ومشاريع تنموية شاملة ومتنوعة، وفق رؤية المملكة 2030م تعكس مدى اهتمام قائد مسيرتنا حفظه الله، بأبناء بشعبه.

وأضاف أن "عهدنا الزاهر والحافل بالإنجازات العظيمة التي تعد ضمن سلسلة من عقود تنموية وتطويرية على مدى التاريخ تسجل بمداد من ذهب لملوك هذه البلاد المباركة التي حباها الله واختارها لتقود العالم الإسلامي والعربي، ولتكون عمق الحضارة العربية والإسلامية، فمنذ توحيدها وتأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن مروراً بأبنائه من بعده والمملكة تسير بخطى واثقة نحو النماء وتحقيق الازدهار في كافة المجالات، وشهدت تحولاً كبيراً على كافة الأصعدة، لتحقق أهداف سامية ترقى بالوطن والمواطن، وبدأنا في جني ثمار هذه الجهود الدؤوبة والمخلصة".

وبين "الدهمشي" أن التطوير اشتمل على كافة مناحي الحياة وبوتيرة متسارعة لم يشهدها التاريخ من قبل، ويأتي العمل الخيري ضمن أولويات ركب هذا التطوير، فلا غرابة باهتمام الحكومة الرشيدة بفئات المجتمع، انطلاقا من دورها الريادي والإنساني على مستوى العالم، فلم تشهد دولة حاضرة أو بائدة تطويرا ونموا في العمل الإنساني كما شهدته المملكة، وتم تعزيز هذا التوجه الإنساني وفق رؤية 2030 من خلال مأسسته القطاع غير الربحي وتنظميه وحوكمته وشفافيته، ليكون أكثر كفاءة وعطاء وبذلا، يعود بالفائدة على المحتاجين من أبناء البلد.

وأشار "الدهمشي" إن رؤية المملكة الوطنية الثاقبة أرست قواعد العمل الخيري وجعلته ركيزة حيوية، ونهراً لا ينضب يسقي ضمأ المعوزين، وينهمر رقراقاً بعذوبته على نفوس المحتاجين، فهنيئاً لنا بخادم الحرمين الشريفين وعضده سمو ولي عهده الأمين.

وتابع "الدهمشي": "جدير بنا الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية التي تعد محط فخر واعتزاز وسرور للمواطن السعودي، داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ للمملكة أمنها وقيادتها وإنجازاتها وتقدمها، ومساهمتها العالمية في جميع المجالات".