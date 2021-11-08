جامعة جنوب الوادي تكرم حفظة القرآن الكريم وأوائل الثانوية العامة

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شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في إطار احتفالات الجامعة بذكرى المولد النبوي الشريف، كما تم تكريم أوائل الثانوية العامة في العام الدراسي 2020/2021 من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بحضور عادل الأفيوني، أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات وأولياء أمور الطلاب المكرمين.

تكريم حفظة القرآن بجامعة جنوب الوادى

تكريم حفظة القرآن بجامعة جنوب الوادى

وبحسب بيان، الاثنين، أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تكريم الطلاب المتميزين من حفظة القرآن الكريم وأوائل الثانوية العامة في ضوء اهتمامها بالنماذج المتميزة لدعمها ودعوتها للوصول إلى الأفضل والأمثل والأكرم.

تكريم حفظة القرآن بجامعة جنوب الوادى

وقال إن الجامعة وهى تكرم المتفوقين، فنحن نشعر إننا نحتفي بأنفسنا وبنجاحنا، موجها التحية للأسر وأولياء الأمور من الآباء والأمهات الذين سهروا الليالى من أجل دعم أبنائهم وتشجيعهم وتوفير الراحة لهم لتحقيق التفوق والتميز.

تكريم حفظة القرآن بجامعة جنوب الوادى

وأشار الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن الجامعة وهى تكرم المتفوقين، فإنها تعطى رسالة أن للطالب المتفوق مكانة مختلفة عن أقرانه، وهذا هو السباق الحقيقى الذي يجب أن يتنافس فيه جميع الطلاب للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقا.

وأكد «غرباوى» أن الإخلاص في العمل هو السبيل للحفاظ على التميز، فإذا صعد الإخلاص إلى الله في السماء؛ نزل توفيق المولى للعبدفي الأرض، موصيا حفظة القرآن الكريم على الحفاظ على هذه الأمانة التي حملوها، كما أوصى الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة الملتحقين بكليات جامعة جنوب الوادى بالحفاظ على التفوق لأن الحفاظ عليه أصعب من الوصول إليه، مشيرا إلى أن الدراسة الجامعية بداية طريق جديد للطامحين والهادفين للوصول إلى القمة، مؤكدا أن الجامعة لن تتأخر عن دعم الطلاب المتفوقين سواء في الأنشطة الطلابية أو الحياة العملية.

ومن جانبه أشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على الاحتفاء بالمتميزين والمتفوقين في كل عام، مشيرا إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تبنى كافة الاحتفالات بهدف لم الشمل وتحقيق التقارب الاجتماعى حيث تحرص دائما على تكريم من بلغوا سن التقاعد تكريم لرحلة عطائهم طوال فترة الخدمة بالجامعة، وتحرص أيضا على تنظيم مسابقة الأمهات المثاليات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارات الجامعة.

وحث «نصارى» الطلاب حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في الثانوية العامة من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالاستمرار على نفس النهج للوصول إلى أماكن مرموقة تليق بهم وبالجامعة.

وفى نهاية الحفل قام الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتكريم الطلاب من حفظة القرآن الكريم وأوائل الثانوية العامة ومنحهم شهادات تقدير.