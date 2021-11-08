«هي لمستقبل رقمي».. مبادرة جديدة لسد الفجوة بين الجنسين

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بدأ المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفعيل المبادرة القومية «هى لمستقبل رقمى» لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، والتى يتم تنفيذها فى إطار شراكة ثلاثية بين المعهد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وشركة Cisco العالمية.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد، إلى حرص القيادة السياسية على تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والمتضمنة التوجيه بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمبادرات المقترحة من قِبَل وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة فيما يخص تمكين المرأة ووضعها فى مراكز اتخاذ القرار.

وأوضحت «شريفة»، فى بيان لوزارة التخطيط، أمس، أنه حرصًا من المعهد على تنفيذ بعض المبادرات المرتبطة بالتكليفات الرئاسية الخاصة بتمكين المرأة، تأتى المبادرة القومية «هى لمستقبل رقمى» لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين Gender Digital Divide، وذلك عن طريق تعزيز دور المرأة فى التحول الرقمى ومحو الأُمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومى دون تمييز، موكدة أن المبادرة تتضمن دورات تدريبية فى مهارات الحاسب الآلى العامة والمتقدمة، وكذلك دورات تدريبية فى التكافؤ بين الجنسين والشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن المعهد القومى للحوكمة بدأ فى تفعيل المبادرة من خلال إنشاء أكاديمية سيسكو بوابة تدريبية داخل المعهد، موضحة أن المرحلة الأولى من المبادرة تبدأ بتدريب 500 سيدة من وزارات متعددة على المبادئ العامة والمتقدمة للحاسب الآلى ليبلغ عدد المتدربات 2000 سيدة بحلول نهاية عام 2021، ومستهدف وصول عدد المتدربات إلى 5000 سيدة خلال عام 2022، من الفئة العمرية من 18 إلى 50 من السيدات على مستوى الجمهورية، وتستهدف المرحلة الأولى من البرامج التدريبية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ثم الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدنى.

من جانبه، أشار شريف الفخرانى، مستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى بالمعهد، إلى تنفيذ برنامج تدريبى TOT (تدريب المدربين) لمجموعة من موظفى المعهد، كما تم تأهيل الكفاءات من موظفى المعهد على البرامج التدريبية بأكاديمية سيسكو، وذلك بهدف أن تكون لدى المعهد مجموعة من المحاضرين المعتمدين القادرين على تنفيذ تدريب مبادرة «هى لمستقبل رقمى».