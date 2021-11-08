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اتفاقيات تعاون بين الشركات والهيئات خلال «كايرو آى سى تى»

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اتفاقيات تعاون بين الشركات والهيئات خلال «كايرو آى سى تى» اتفاقيات تعاون بين الشركات والهيئات خلال «كايرو آى سى تى»

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شهد معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا (Cairo ICT)، أمس، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك بين عدد من الشركات والهيئات.

ووقّعت شركة «دل تكنولوجيز» اتفاقية تعاون مع بنك ، لتنفيذ أول بنك رقمى فى مصر، كما وقّع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، بروتوكول تعاون مع شركة «فاست كاب للتكنولوجيا»، المُنفِّذة لمشروع «أصيل»، بهدف تمويل الشباب لشراء السيارات وإتاحة الخدمات المصرفية المرتبطة بها.

ووقّع كل من البنك الزراعى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score بروتوكول تعاون لتطوير المنظومة الرقمية للتمويل الزراعى.

كما وقّع المهندس أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمجموعة بنية، مذكرة تفاهم مع عادل عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة فاست كاب للتكنولوجيا، وذلك للاستثمار فى مشروع أصيل والتعاون الكامل فى مجال التحوّل الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.

ووقّعت شركة خالص، ويمثلها إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، وشركة مصر للتأمين، ويمثلها عمرو جودة، العضو المنتدب للشركة، مذكرة تعاون بشأن التحصيل الإلكترونى لتأمين الحوادث.

فيما وقّع باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، بروتوكول تعاون مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا، المُنفِّذة لمشروع «أصيل»، بهدف التعاون فى مجالات التأمين المختلفة، التى تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة.

وحول ما يتعلق بالتأمين على السيارات ومُلّاكها، وقّع عمرو جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، عقدًا مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا، ويمثلها عادل عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، ويتضمن العقد بين الشركتين عمليات التأمين على السيارات ومُلّاكها.

المصرى اليوم

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