اجتماع بين «الجمارك» و«الرقابة على الصادرات» للفحص المشترك

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عقد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، اجتماعا مع اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتنسيق العمل بين كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 والخاص بلجان الفحص المشتركة لفتح الحاويات مرة واحدة توفيرا للوقت والجهد وتبسيطا للإجراءات.

يأتى ذلك فى إطار جهود مصلحة الجمارك للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية، وحرصا على سرعة الإنجاز وأداء العمل وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المتعاملين مع الجمارك والعمل على تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

وأشار غتورى إلى أهمية تفعيل قرار رئيس الوزراء 3053 لسنة 2019 بتشكيل لجنة بكل منفذ جمركى، لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة وحسب حاجة العمل، تضم ممثلاً أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر البيطرى، وباقى الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع.

وقال: يجب أن تتم إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة، إذا لزم الأمر، فى وقت واحد وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وفى حضور أعضائها من ممثلى مصلحة الجمارك والهيئات، والجهات المختصة فى كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع.

وأشار اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى تنسيق وتعاون وثيق بين الهيئة والمصلحة للتيسير على المتعاملين وسرعة إنجاز العمل.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والخدمات التى تقدمها وأن الهيئة متواجدة فى كافة المنافذ الحدودية والجمركية باعتبارها صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصرى فى الخارج، وكذا حماية السوق المحلية من دخول أى منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصرى.

وشهد الاجتماع مناقشات حول وضع الآليات والضوابط الخاصة بتنفيذ القرار، وأن يقوم منسق الجمارك بتقديم كشف محدد بما سوف يتم فحصه خلال اليوم وأن يكون عمل لجنة الفحص بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية فى وقت واحد وفتح الحاوية لجميع أعضاء لجنة الفحص فى وقت واحد وعدم تكرار الإجراءات أو التعطيل.