وكيل تعليم قنا يستقبل عددا من أهالي قرية البطحة لحل مشكلة مدرسة تجارية

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استقبل الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بمكتبه وفد ممثل لأهالي قرية البطحة بمركز نجع حمادي كانوا قد عرضوا مشكلة بعد المدرسة التجارية الملحتق بها ابنائهم عن القرية بحضور المهندس مسلم الو الحسن مدير عام التعليم الفني.

وكيل تعليم قنا يستقبل أهالى قرية لحل مشكلة مدرسة

وأكد وكيل تعليم قنا، في بيان، الاثنين، أنه سيتم تشكيل لجنة من التعليم التجاري تعمل على حصر عدد طلاب قرى البطحة وأبو عموري و المناصرة المقيدين بمدرسة نجع حمادي التجارية وفي حال زيادة العدد عن 300 طالب بحسب ما يحدده القانون يتم اختيار إحدى المدارس الابتدائية الموجودة وفتح فصول للتعليم التجاري بها بعد إقرار أولياء الأمور بموافقتهم على التحويل.

وكيل تعليم قنا يستقبل أهالى قرية لحل مشكلة مدرسة

وأضاف خالد ان مديرية التربية و التعليم تتحمل مسئولية الطلاب ويبذل المسئولين بها قصارى جهدهم لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والطلاب في إطار الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لإنشاء المدارس متى توافر لها الكثافة الطلابية المناسبة و المساحة المطلوبة للإنشاءات الجديدة .