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قدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح بشأن التصرف في حوداث الكهرباء، التي قد تزيد خلال فصل الشتاء.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على «فيس بوك» إن هناك 4 نصائح يمكن القيام بها، ومنها:

1. أبلغ الجهة المحلية المسئولة عن الكهرباء في المنطقة لإرسال أشخاص مدربين لموقع الحادث.

2. لا تحاول التعامل مع حالات التكهرب إلا إذا كنت مدرباً على ذلك ولديك المعدات المناسبة.

3. اقطع التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي إذا كان بإمكانك الوصول إليه بأمان.

4. ابق بعيداً عن الجسم المتكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام.

في وقت سابق، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه رغم تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سلبًا؛ إلّا أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر شهد تناميًا واضحًا خلال الأشهر الماضية، وتمكّن من إحراز نجاحات وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تستهدف الوصول إلى نحو 42% من إجمالى الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول 2035.