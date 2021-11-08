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القوات المسلحة العراقية تكشف جهة انطلاق الطائرة المسيرة التي حاولت اغتيال الكاظمي

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القوات المسلحة العراقية تكشف جهة انطلاق الطائرة المسيرة التي حاولت اغتيال الكاظمي القوات المسلحة العراقية تكشف جهة انطلاق الطائرة المسيرة التي حاولت اغتيال الكاظمي

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كشفت القوات المسلحة العراقية، جهة انطلاق الطائرة المسيرة التي حاولت اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر أمس الأحد.

وقال الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريحات مع قناة "الميادين"، إن "الطائرة المسيّرة انطلقت من جنوب شرق العاصمة بغداد"، نافيا أن تكون ضمن منظومة الرادار التابعة للسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

وأضاف أن "الأجهزة الاستخبارية تعمل على الوصول للمنفذين بعد تحديد جهة انطلاق الطائرة"، مؤكداً أن "القوات المسلحة في جاهزية تامة للدفاع عن العراق والشعب والمؤسسات".

المصرى اليوم

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