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السيطرة على حريق بجوار موقف مسطرد في شبرا الخيمة

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السيطرة على حريق بجوار موقف مسطرد في شبرا الخيمة السيطرة على حريق بجوار موقف مسطرد في شبرا الخيمة

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سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية مساء الاثنين، على حريق شب على بعد أمتار من موقف مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة في كمية من البوص والقمامة المتراكمة بترعة الإسماعيلية، دون خسائر بالأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخلفات متراكمة بترعة الإسماعيلية، على بعد أمتار من موقف مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده لكابلات الكهرباء المارة أسفل الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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