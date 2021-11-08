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مرة كل 4 أيام.. دراسة تكشف الرجال أكثر كذباً من السيدات

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مرة كل 4 أيام.. دراسة تكشف الرجال أكثر كذباً من السيدات مرة كل 4 أيام.. دراسة تكشف الرجال أكثر كذباً من السيدات

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قالت الإعلامية شريهان أبوالحسن، إن كثيرًا من الدراسات والتأكيدات العلمية تقول إن الرجل يكذب بشكل أكثر من المرأة في العلاقات الزوجية.

تابعت خلال حلقة اليوم الاثنين من برنامج «راجل و2ستات» الذي تقدمه مع الفنانة هيدي كرم والفنان سامح حسين على قناة «ON»، أن هناك فارق بين الكذب وبين المجاملات «اللي دمها خفيف»، حيث تؤكد الدراسات أن الرجل يكذب أكثر من السيدة بالضعف، حيث يكذب كذبة واحدة كل 4 أيام وفي المقابل المرأة تكذب مرة واحدة كل 8 أيام وهي متوسطات.

أضافت الإعلامية أن الرجل يلجأ إلى الكذب على المرأة أكثر ويعتمد على إخفاء الحقائق وقد يكون السبب في ذلك هو النجاة من شئ معين أو تفادي المشاكل أو ما شابه، مشيرًا إلى أن غالبية الرجال الذين يكذبون لهم مبررات عديدة لذلك، ضاربة مثلًا بقولها: «راجل راجع من الشغل واتأخر وعدى على القهوة قعد مع أصحابه شوية وكذب على مراته وقالها إنه كان في شغل».

«راجل و2 ستات» برنامج اجتماعي يناقش العديد من الموضوعات التي تخص أفراد الأسرة العربية ويعرض من الأحد إلى الخميس على قناة «ON» الساعة 4.30 مساءً.

المصرى اليوم

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