أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

صندوق الاستثمار السعودي يجهز خزائنه لخطف محمد صلاح من ليفربول (تفاصيل)

Print
صندوق الاستثمار السعودي يجهز خزائنه لخطف محمد صلاح من ليفربول (تفاصيل) صندوق الاستثمار السعودي يجهز خزائنه لخطف محمد صلاح من ليفربول (تفاصيل)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد الوطني المصري وفريق ليفربول، محل اهتمام لأندية إنجليزي تبحث عن شأن جديد في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، خاصة بعدما أشارت عدة تقارير إلى أن نادي نيوكاسل يونايتد الذي أصبح مملوكا لصندوي الاستثمار السعودي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن، خاصة لكن أن صحيفة «ذا تايمز» البريطانية«، أفادت أن مفاوضات رامي عباس وإدارة الريدز وصلت لطريق مغلق من الممكن فتحه مرة أخرى فيما بعد.

عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول، يجب أن يكون مرتفعا من ناجية القيمة المالية، خاصة وأن التقارير الإنجليزي أشارت أن النجم المصري طلب راتبا أسبوعيا قيمته 500 ألف جنيه إسترليني.

هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي بين ليفربول ووكيل محمد صلاح، رامي عباس، لكن أفادت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية«أنها وصلت لطريق مسدود بسبب الطلبات المادية.

وفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي أن نادي نيوكاسل يونايتد وبعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي هناك تطلعات لتكوين فريق قوي في السنوات المقبلة ولذلك يضعون أعينهم على محمد صلاح، استغلالا لأنهم أصبحوا أغنى نادٍ في العالم الآن.

ولكن الصفقة لن تكون سهلة لوجود اهتمام سابق من طرف ريال مدريد، ولكن لم يكشف التقرير عن مزيد من التفاصيل حول اهتمام نيوكاسل يونايتد. ووصف التقرير أن دخول نيوكاسل يونايتد في سباق التعاقد مع، محمد صلاح، قد يكون بمثابة انقلاب مثير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قطر 2022 حتى الآن

تعرف على قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قطر 2022 حتى الآن

المنتخب بزيه الأساسي أمام الجابون

المنتخب بزيه الأساسي أمام الجابون

رفض عامر بيعه بـ40 مليون .. من هو كناريا لاعب المنتخب الجديد؟

رفض عامر بيعه بـ40 مليون .. من هو كناريا لاعب المنتخب الجديد؟

رئيس الاتحاد الألماني: على جميع لاعبي المنتخبات تلقي لقاح كورونا

رئيس الاتحاد الألماني: على جميع لاعبي المنتخبات تلقي لقاح كورونا