حمص يقود مران الإسماعيلي استعدادًا للزمالك

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته تدريباته مساء اليوم الاثينن، على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لعودة منافسات بطولة مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الفريق للقاء الزمالك يوم 19 نوفمبر الجارى باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقاد المران محمد حمص، مدرب الفريق، بجانب كل من أيمن كمال وسيد توفيق، وقد اشتمل المران على تدريبات بدنية، بهدف السعى نحو الارتقاء بالمعدلات والأحمال البدنية لدى اللاعبين.

كما تناول المران تدريبات خططية متنوعة منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة، فضلا عن سرعة التحول ونقل الفريق من الحالة الدفاعية الهجومية، واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء، والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للتعليمات المرغوب تطبيقها وتنفيذها.