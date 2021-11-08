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تفجرت أزمة جديدة خلال الساعات الماضية على خلفية مباراة القمة 123 بين الأهلي و الزمالك بسبب تصريحات محمد عادل حكم اللقاء.

وتحدث عادل حول إدارة اللقاء وكيفية الاستعداد له ولكنه أثار الجدل بتصريح «أصعب اللحظات في القمة كانت بعد الهدف الثالث لأهلي، هنا شعرت بأن لاعبي الزمالك بدأوا يتوترون. ليس من التحكيم ولكن من النتيجة الكبيرة»، مضيفًا: «في السماعات مع زملائي الحكام أبلغتهم أننا في مرحلة الإدارة، فكان من السهل جدًا (أي حد يعمل أي حاجة كارت في كارت بره.. يبقى انت محتوتش اللاعيبة)».

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ردود الفعل

تلقى الحكم محمد عادل موجه من الانتقادات والغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد ظهور التصريحات، قبل أن تُعلن إدارة النادي الأهلي اعتزمها خطوات رسمية وقانونية ضد الحكم كما طلبت تفسيرًا واضحًا من اتحاد الكرة.

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وبحسب مصادر خاصة داخل إدارة الأهلي فإنها ترى لتصريحات غير موفقة ويمكن تفسيرها على أنها انحياز لصالح المنافس.

موقف اتحاد الكرة

من جانبه، يرى عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن تصريحات محمد عادل لا تسبب مشكلة وأنها لا يجب أن تسبب أزمة.

وطالب عبدالفتاح بعد الترويج لكلام غير صحيح، واصفًا ما يحدث بمحاولات من أجل إفساد فرحة التحكيم المصري بنجاحه في إدارة لقاء القمة.

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وقطعت تصريحات عصام عبدالفتاح الطريق أمام مطالبات عدد بتحويل الحكم محمد عادل إلى التحقيق أو اتخاذ إجراء إداري ضده حتى الآن.

أحداث اللقاء

وشهد لقاء القمة العديد من الحالات المصيرية تحكيمًا كان في مقدمتها احتساب ركلتي ترجيح للأهلي وركلة جزاء للزمالك.

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يذكر أن المارد الأحمر قد حقق الفوز على الفارس الأبيض بنتيجة 3-5 ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة 9 نقاط وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة.