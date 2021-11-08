محمد صلاح والنني يصلان برج العرب للإنضمام لمعسكر الفراعنة

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وصل منذ قليل، نجمى المنتخب الوطنى، محمد صلاح ومحمد الننى، لاعبا فريقي ليفربول وأرسنال الإنجليزيان، إلى مطار برج العرب على متن طائرة خاصة تمهيدا للانضمام لمعسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتى أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

وكان البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الأول، قد اختار 5 لاعبين محترفين للمعسكر الحالى هم، محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد وأحمد حجازى، بينما تم استبعاد عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألمانى للاصابة.

من ناحية أخرى، اعتذر لبرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الاول، عن عدم حضور المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وانجولا، وكلف مساعده روجير بالحديث لوسائل الاعلام الذي أدلى بتصريحات ردا على تساؤلات الاعلاميين الذين تواجدوا في المؤتمر.

وكشف مسئولو منتخب مصر أن إصابة كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى بسيطة ولا تدعو للقلق، وأوضحوا أن الإصابة عبارة عن آلام في القدم منعته من حضور المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم.