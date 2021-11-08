أخبار عاجلة

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك -
وكيل لاعبين: بن شرقي أنهى اتفاقه مع أهلي دبي.. ومعلول رفض الانضمام للدحيل -
أمين صندوق الزمالك: قضية كهربا مضمونة.. والنادي مديون بـ1.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تغريم ماليًا من رابطة المحترفين لسببين .. تعرف عليهما

Print
تغريم الزمالك ماليًا من رابطة المحترفين لسببين .. تعرف عليهما تغريم ماليًا من رابطة المحترفين لسببين .. تعرف عليهما

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بمواجهة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة الماضي (3-5).

- تغريم الأهلي 50 ألف جنيه للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء إلى الملعب عقب كل هدف للتهنئة.

- تغريم الزمالك 50 ألف جنيه للسبب نفسه، بجانب 20 ألف جنيه أخرى لغياب المدير الفني عن المؤتمر الصحفي.

فيوتشر والمصري:

- إيقاف مجدي تراوري المدرب العام للنادي المصري مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه.

المقاولون وطلائع الجيش:

- إيقاف حسن الشامي مباراتين، عقب الطرد للعب العنيف.

- تغريم غزل المحلة 20 ألف جنيه، لتأخر دخول الفريق أرض الملعب في بداية المباراة، لمدة 4 دقائق.

بيراميدز والاتحاد السكندري:

- تغريم الاتحاد السكندري 25 ألف جنيه، للاعتراض بصورة جماعية من قبل الجهاز الفني والإداري.

- تغريم بيراميدز 25 ألف جنيه للسبب نفسه.

- إيقاف محمود منصور لاعب المقاصة مباراتين، عقب الطرد بسبب اللعب العنيف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

أمين صندوق الزمالك: قضية كهربا مضمونة.. والنادي مديون بـ1.2 مليار جنيه

أمين صندوق الزمالك: قضية كهربا مضمونة.. والنادي مديون بـ1.2 مليار جنيه

إعلامي: الزمالك يرحب بإبرام صفقة القرن مع الأهلي

إعلامي: الزمالك يرحب بإبرام صفقة القرن مع الأهلي