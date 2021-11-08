في بيان رسمي..حسني عبد ربه يعتذر عن منصبه الجديد في الإسماعيلي

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أصدر حسني عبدربه، نجم النادي الإسماعيلي السابق، بيانًا صحفيًا، يعلن من خلاله اعتذاره عن قبوله مهمه تواجد في اللجنة الفنية بالنادي والتي يتم تشكيلها في الفترة الجارية.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

«إلى جماهير وعشاق وشركاء من صنعوا اسمى مع النادى الاسماعيلى..لا يستطيع أحد أن يزايد على عشقى وانتمائي إلى نادينا الحبيب ومنعًا للقيل والقال والتى أصبحت سمة أساسية على السوشيال ميديا، أعلن بكل صراحه ووضوح مادار خلال اليومين السابقين حتى لا يفهم كلامى بشكل خطأ».

وأضاف :«تلقيت اتصال هاتفى من المهندس خالد زين، نائب رئيس النادى الاسماعيلى المنتخب وأبلغنى برغبة الاداره في انضمامى للجنه الكره بالنادى فاستفسرت منه عن أـسماء اللجنه فصرح لى ببعض الاسماء البعيده عن جيلي وقال مازلنا في مرحله التكوين، فطلبت مهله لاستخاره الله سبحانه وتعالى على هذا التواجد، وخاصه اننى رفضت خوض الانتخابات رغبه منى للتجهيز والتحضير للتدرج الاداري وكان حلمى أن أبدأ هذا في بيتى صاحب الفضل على.. في موقع مثل الكثير من أبناء جيلي»

وتابع :«ولأننى أرى أن مهام اللجنه والأسماء التي قيلت لى فهى أقدم مني وهذا الموقع يناسبهم، فاعتذرت بوعد اننى مساند للنادى والمجلس وتحت أمر النادى في المكان الذي استطيع أن اخدم به النادى في أي وقت يحتاجنى فيه الفريق وبدون مقابل..مع كل الدعوات والامنيات لنادينا الحبيب بالتقدم والازدهار وكل الدعم للنادى ومجلس الاداره الجديد»