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أسدل الستار على الحلقة الثانية من بطولة الجمهورية للفروسية والتى أقيمت على ملاعب نادى بيجاسيوس بمدينة 6اكتوبر، والتى ٱطلق عليها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بطولة «تحيا مصر» بمناسبة الاحتفالات التي تعيشها مصر في ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد.

شارك في البطولة التي أقيمت على مدار أربعة أيام 1084فارسا وفارس ضمن الدرجة الخامسة الخيول الأجنبية، والدرجة السادسة بقسميها «الأجنبى والمصرى»، والمبتدئين بقسميها أيضا، والمباريات المفتوحة.

وٱسفرت نتائج الدرجة الخامسة للخيول الأجنبية عن تربع الفارس مالك محمد عبدالمنعم على الجواد برنجانى من نادى الفروسية بالجزيرة على قمة الدورى حتى الآن بعد إنتهاء الحلقتين الأولى والثانية.

وحل في المركز الثانى ياسين البسيوني من أكاديمية كيان للفروسية على الجواد سيزار، وجاءت شهد باسل عمر في المركز الثالث على الجواد فندر فير من نادى فروسية الحرس الجمهورى.

وفازت مريم سامح نسيم على الجواد وليم من نادى المدرسة المصرية بالمركز الأول في الدرجة السادسة خيول أجنبية، وحل مارتن بوليس لمعى على الجواد افنيونا من المدرسة المصرية في المركز الثانى، في حين حل فارس نادى سبورتنج ٱحمد مرعى في المركز الثالث على الجواد بريتى، أما في نفس الدرجة على الخيول المصرية، فحصل عبدالرحمن حسين على الجواد نفرتيتى على المركز الأول من مركز كانلو رانش للفروسية، وحل الفارس محمد على على الجواد فيير من فروسية الجزيرة في المركز الثانى، وجاء ياسين البسيوني. على الجواد هالك من أكاديمية كيان في المركز الثالث .

وٱسفرت نتائج المبتدئين على الخيول الأجنبية عن فوز سيلين بيرج من نادى سبورتنج على الجواد يوفوريا على المركز الأول، وعمرو محمد فايق على الجواد يولندٱ من فروسية القوات المسلحة في المركز الثانى، ورشدا شريف رٱضى على الجواد ايميليا من مزرعة رباب للفروسية في المركز الثالث، وحصلت الفارسة جودى محمد على على الجواد جونيور من اكاديمية اسبريت على المركز الأول للمبتدئين على الخيول المصرية، وحل ياسين يوسف جلال في المركز الثانى من المدرسة المصرية على الجواد ميكى في المركز الثانى، وحصل حمزة جميل على المركز الثالث على الجواد برنسيس من أكاديمية اكو سرز .

قال اللواء سيد معوض مدير اتحاد الفروسية أن المباريات بدأت من التاسعة صباحا واستمرت حتى الساعة الأولى من صباح اليوم التالى على مدار أيام البطولة الأربعة، مشيرا إلى أن عدد الفرسان والفارسات الذين شاركوا في البطولة فاق كل التوقعات، ويرجع ذلك إلى السياسة الحكيمة لمجلس إدارة الاتحاد، الذي أهتم بتوسيع القاعدة، وزيادة عدد اللاعبين في مختلف المراحل السنية المسجلين في سجلات الاتحاد، لافتا إلى أنه أصبحت هناك مراكز للفروسية في المنصورة ودمياط في طفرة كبيرة سوف تساعد على زيادة الفرسان والأبطال، موضحا أن ذلك خطوة مهمة بدائها الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسة، وأن هناك مخطط لإقامة مزيد من مراكز الفروسية في جميع المحافظات، ومنها محافظات الوجه القبلى، ولكن إجراءات الحجر البيطرى هي التي جعلت مجلس إدارة الاتحاد يتمهل قبل غزو الصعيد لوجود خط حدودى للحجر .

أضاف معوض أن مجلس إدارة الاتحاد يتقدم بالشكر للأحكام الذين قاموا بتحكيم المباريات، وحكام ملاعب التسخين، ومصممى الموانع، كما يتقدم الاتحاد بالشكر لمجلس إدارة نادى بيجاسيوس وجميع العاملين فيه على المجهود الكبير الذي قامو به لإنجاح البطولة .

قال محمد خليفة المحاضر الدولى والخبير التدريبى أن بطولة تحيا مصر شهدت إرتفاع في المستوى الفنى والمهارى والبدني للفرسان، والنتائج التي تحققت خير شاهد على ذلك، فضلا عن أن أعداد المشاركين كانت غير متوقعة على الإطلاق، لدرجة أن المنافسات كانت تنتهى في الساعات الأولى من اليوم التالى، رغم إنطلاق المنافسات في ساعات مبكرة، مؤكدا أن الاتحاد سلك منهجا جديدا في الإهتمام بمنظومة اللعبة من حكام وفرسان وحكام ملاعب الاحماء ومصممى الموانع، مع الإهتمام برفع كفاءة الفرسان الذي سيعود بثماره على المنتخبات الوطنية المختلفة لتحقيق نتائج مبهرة في البطولات الدولية المقبلة .