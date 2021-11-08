كافاني وسيدرك باكومبا في حسابات تشافي للميركاتو الشتوي

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تولى تشافي هيرنانديز أسطورة خط وسط برشلونة، تدريب الفريق الكتالوني، بعد إقالة الهولندي كومان بسبب تدهور نتائج الفريق.

يحتل البارسا في الدوري الإسباني المركز الـ9 برصيد 17 نقطة، وفي دوري الأبطال يحل وصيف المجموعة بعد بايرن ميونخ برصيد 6 نقاط.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، إن برشلونة يبحث عن مهاجمين جدد للفريق، لتدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي القادم، خاصة بعد إصابة سيرجيو أجويرو، وليكون معاونًا لدييباي، ولا يوجد سوى هاذين الخيارين بسبب الميزانية المحدودة للنادي، وهما كافاني لاعب مانشسار يونايتد، وسيدريك باكامبو لاعب نادي بكين جوان الصيني.

وتابعت الصحيفة، إن المهاجم الكنغولي باكامبو لاعب فياريال السابق، كان بالفعل من قبل على أعتاب البارسا، ولكن يبدو هذه المرة سيكون على وشك التوقيع، خاصة أن عقده سينتهى في ديسمبر القادم، وسيكون حرًا في يناي، وهذه فرصة جيدة للنادي.

وأختتمت، أما الخيار الثاني فهو مهاجم الشياطين الحُمر كافاني، وأرتبط أسم كافاني ببرشلونة قبل إنضمامه لليونايتد، ولكن لم يتم التوقيع معه بسبب راتبه الضخم، أما الأن فاللاعب على استعداد للرحيل من الاولد ترافورد، لأنه لاعب ثانوي بالنسبة لسولشاير.