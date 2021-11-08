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تستعد قرية أبوالقراميط التابعة لمركز السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، اليوم، لتشييع جثمان ضحية زوجها ،التي ذبحها بسكين المطبخ بعد نشوب خلافات ومشادة كلامية بينهما .

وخرج المئات من عزبة الراس وقرية أبوالقراميط والعزب التابعة لها على الطريق في انتظار وصول الجثمان الذي يخضع للنشريح بمستشفى المنصورة الدولي وتبين من المعاينة أن بها جرح ذبحى بالرقبة بمسافة 10 سم .

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد مهدى محمد، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول «افتخار سامح السيد» 25 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنزل زوجها بحى الطيارة بندر السنبلاوين جثة هامدة، نتيجة إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة ووصلت المستشفى متوفاة.

انتقل الرائد نصر الدين عطية نجم، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقباء حمدى المغازى، ومحمود محرم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المتوفية وبها آثار ذبح ممتد بالرقبة.

وبسؤال أهليتها اتهموا زوجها «محمد إبراهيم عبدالحميد»، 30 سنة، سائق توك توك بارتكاب الواقعة نتيجة وجود خلافات زوجية بينهما، ونشوب مشادة بينهما قبل الحادث بلحظات .

وفوجئ ضباط المباحث بوجود الزوج بمركز الشرطة ليسلم نفسه، وأرشد عن سلاح الجريمة سكينة المطبخ، مؤكدًا وجود خلافات زوجية بينهما، بعدما نشبت بينهما مشادة تطورت إلى إمساكه بسكين وذبحها من الرقبة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، واحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى قررت ندب الطبيب الشرعى للجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك .

وقال مجدى الرأس ابن عمها «افتخار الله يرحمها متزوجة من 8 سنوات وعندها دلوقتى 25 سنة فقط يعنى لسه شابه ومتربية وبنت ناس طيبين وكانت ملاك وعايزة تعيش وتربى ولادها لأن عندها طفلين 6 و7 سنين لكن زوجها منه لله ذبحها من غير رحمة ولا قلب ومهما كانت الخلافات الزوجية مافيش سبب يخليه يذبحها كده بلا رحمة».

وأضاف محمد نجاح من أسرتها «والدها أخرس وأمها سيدة بسيطة تعمل باليومية ومش قادرين حتى الآن نقول لأبوها ان بنته اتذبحت لأن اللى عمل كده معندوش رحمة هي مش فرخة وكل البيوت فيها مشاكل زوجية معنى كده كل زوج هيذبح زوجته ده حرام واحنا عايزين حقها».