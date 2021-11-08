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"المسند": تأخر الأمطار هذا الموسم مسألة متكررة وليست شاذة.. تقع بعض السنوات

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"المسند": تأخر الأمطار هذا الموسم مسألة متكررة وليست شاذة.. تقع بعض السنوات "المسند": تأخر الأمطار هذا الموسم مسألة متكررة وليست شاذة.. تقع بعض السنوات
توقّع سحباً ممطرة على جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مكة والرياض.. زخات مطرية

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تأخر الأمطار هذا الموسم مسألة متكررة وليست شاذة تقع بعض السنوات.

وتوقع عبر حسابه في تويتر، أن تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة، وقد تمتد إلى منطقة مكة المكرّمة، مع تشكل بعض السحب فوق غربي منطقة الرياض وقد تهطل منها زخات مطرية.

وأضاف، بعض الناس يستغرب تأخر الأمطار في هذا الموسم، وهذه أحوال جوية تقع في بعض السنوات، وهي مسألة متكررة وليست شاذة.. ولله في خلقه شؤون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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