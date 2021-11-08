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باكستان تسجل 449 إصابة جديدة بكورونا و903 حالات بمصر

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باكستان تسجل 449 إصابة جديدة بكورونا و903 حالات بمصر باكستان تسجل 449 إصابة جديدة بكورونا و903 حالات بمصر
خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان تسجل 449 إصابة جديدة بكورونا و903 حالات بمصر

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1277160 إصابة، منها 22733 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28547 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1225880 حالة.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 65 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 337485 من ضمنهم 283225 حالة تم شفاؤها، و19076 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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