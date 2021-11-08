شبورة مائية علي الطرق الرئيسية قي شمال سيناء

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غطت الشبورة المائية، صباح اليوم الاثنين، عددا من مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

وأعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد تعرض شمال ووسط سيناء لشبورة مائية خلال فترات الصباح، مطالبة بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، وارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر.